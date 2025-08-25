آتشسوزی گسترده در منطقه حفاظت شده «هلن» مهار و عامل آن دستگیر شد
مدیر کل سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اطفای کامل حریق در منطقه حفاظتشده هلن (ارتفاعات روبروی ابشاران)، دره بید و دره یاس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت: آتشسوزی در منطقه حفاظتشده هلن روبهروی روستای آبشاران سفلی با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، تیم واکنش سریع محیط زیست، هلالاحمر و مشارکت جوامع محلی، پس از چند ساعت عملیات بیوقفه مهار شد.
وی افزود: این آتشسوزی از ساعت ۱۶ روز گذشته در محدوده روبهروی روستای آبشاران سفلی (دره علفزار) آغاز شد و از همان لحظات ابتدایی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده هلن، حفاظت شده سبزکوه، حفاظت شده قیصری و اداره ی اردل و کیار به محل اعزام و عملیات اطفا را انجام دادند.
کریمی بیان کرد: در حین عملیات، دو نقطه دیگر در بخشهای درهبید و درهیاس نیز دچار آتشسوزی عمدی شدند که بخشی از نیروها برای مهار این حریقها اعزام شدند.
وی ادامه داد: عامل این آتشسوزی عمدی با دقت نظر و تلاش یگان حفاظت محیط زیست در ساعات ابتدایی آتش سوزی در محل حریق شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.