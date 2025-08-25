افتتاح ۲۹۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان رضوانشهر
فرماندار شهرستان رضوانشهر، از افتتاح و بهره برداری، ۲۹۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۸۴ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژهها منجر به ایجاد اشتغال دائم برای ۱۶۴ نفر و اشتغال موقت برای ۱۸۵ نفر خواهد شد.
به گزارش ایلنا از رضوانشهر، ایرج شاهی، فرماندار شهرستان رضوانشهر، از افتتاح و بهره برداری، ۲۹۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۸۴ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: این پروژهها منجر به ایجاد اشتغال دائم برای ۱۶۴ نفر و اشتغال موقت برای ۱۸۵ نفر خواهد شد.
فرماندار رضوانشهر در این خصوص گفت: “این طرحها شامل پروژههای مختلف در حوزههای زیرساختی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهرستان اجرا شدهاند.”
وی افزود: “افتتاح این پروژهها نشاندهنده عزم جدی دولت وفاق در راستای خدمترسانی به مردم و تحقق اهداف توسعهای است.”
رئیس شورای اداری رضوانشهر همچنین با اشاره به همکاری و همدلی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی در پیشبرد این پروژهها، اظهار داشت: “تلاش ما بر این است که با اجرای طرحهای عمرانی، زمینههای رشد و پیشرفت شهرستان را فراهم کنیم و رضایت مردم را جلب نماییم.”
شاهی از عموم مردم شهرستان دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه این پروژهها که در هفته دولت برگزار میشود، حضور یابند و از نزدیک شاهد پیشرفتهای حاصل شده باشند.
هفته دولت فرصتی است تا دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف به نمایش گذاشته شود و خدمات دولت به مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد. افتتاح این طرحها در شهرستان رضوانشهر، گامی دیگر در راستای تحقق توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی شهروندان خواهد بود.