افتتاح و بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور طرهان طیور کوهدشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه سوم شهریور ماه در این مراسم، اظهار کرد: ظرفیت کشتار این کشتارگاه شش هزار قطعه در ساعت با ذخیره‌سازی پیش سرد ۵۰۰ تن و دو خط کشتار است. این طرح، یکی از طرح‌های پیشران استان است که به مساحت ۶۵۰۰ متر و اشتغال‌زایی مستقیم ۷۰ نفر در کوهدشت افتتاح شد.

وی ادامه داد: این کشتارگاه دارای موقعیت دسترسی مناسب به مسیر ارتباطی ایلام، کرمانشاه و خوزستان است.

شاهرخی با اشاره به اینکه این کشتارگاه سومین کشتارگاه دارای گرید A+ در ایران و اولین کشتارگاه در غرب کشور است، گفت: صنعت تولید مرغ، یک صنعت پویا در کشور است و این طرح نیز یک حلقه از زنجیره تولید گوشت مرغ در استان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هفت کشتارگاه صنعتی مرغ در استان داریم که با افتتاح این طرح به هشت کشتارگاه می‌رسد.

استاندار لرستان یادآور شد: ظرفیت کشتار استان در حال حاضر ۱۴ هزار مرغ در ساعت است که با اضافه شدن این واحد به ۲۰ هزار قطعه افزایش می‌یابد.

شاهرخی اظهار کرد: این کشتارگاه از تکنولوژی روز در کشور برخوردار بوده، چیلینگ روم این مجموعه ۱۲۰۰ متر است، پسماند ندارد و دارای تصفیه‌خانه و دیگ پخت است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد مرغ تخمگذار در استان وجود دارد که در هر دوره ۴۰۰ واحد زیربار می‌رود و در مجموع ۴۸ میلبون قطعه‌ریزی در استان داریم.

انتهای پیام/