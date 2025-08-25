به گزارش ایلنا، داریوش حسن‌نژاد روز دوشنبه سوم شهریور ماه اظهار کرد: این طرح به‌عنوان بزرگترین و مهم‌ترین پروژه آبرسانی کشاورزی شهرستان پلدختر قبل و بعد از انقلاب اسلامی شناخته و از محل اعتبارات ملی تامین مالی می‌شود.

وی افزود: پروژه شامل یک ایستگاه پمپاژ مرکزی و پنج ایستگاه ثانویه است و طول کل خط انتقال آن به ۹ هزار و ۷۳۰ متر می‌رسد همچنین هفت دستگاه الکتروپمپ با قدرت هر کدام ۳۵۵ کیلووات در این طرح به کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: ظرفیت انتقال آب این طرح ۲ هزار و ۹۵۰ لیتر بر ثانیه است که می‌تواند یک‌هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را زیر پوشش قرار دهد.

حسن‌نژاد با بیان اینکه تاکنون۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است تصریح کرد: برای تکمیل آن حدود سه هزار میلیارد ریال دیگر نیاز خواهد بود و با بهره‌برداری از این طرح برای حدود یک‌هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح موجب دگرگونی در کشاورزی منطقه و افزایش بهره‌وری آب خواهد شد که انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در تامین اعتبارات و برق پایدار، تکمیل آن در موعد مقرر محقق شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در پایان از کشاورزان و اهالی منطقه خواست همکاری لازم را در اجرای مراحل پایانی این پروژه با مجریان طرح داشته باشند.

