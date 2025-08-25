خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان :

طرح آبرسانی ایستگاه پمپاژ و انتقال آب به دشت جایدر پلدختر در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می رسد

طرح آبرسانی ایستگاه پمپاژ و انتقال آب به دشت جایدر پلدختر در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می رسد
کد خبر : 1677714
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: طرح آبرسانی ایستگاه پمپاژ و انتقال آب به دشت جایدر پلدختر با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، داریوش حسن‌نژاد روز دوشنبه سوم شهریور ماه اظهار کرد: این طرح به‌عنوان بزرگترین و مهم‌ترین پروژه آبرسانی کشاورزی شهرستان پلدختر قبل و بعد از انقلاب اسلامی شناخته و از محل اعتبارات ملی تامین مالی می‌شود. 

وی افزود: پروژه شامل یک ایستگاه پمپاژ مرکزی و پنج ایستگاه ثانویه است و طول کل خط انتقال آن به ۹ هزار و ۷۳۰ متر می‌رسد همچنین هفت دستگاه الکتروپمپ با قدرت هر کدام ۳۵۵ کیلووات در این طرح به کار گرفته شده است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: ظرفیت انتقال آب این طرح ۲ هزار و ۹۵۰ لیتر بر ثانیه است که می‌تواند یک‌هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را زیر پوشش قرار دهد. 

حسن‌نژاد با بیان اینکه تاکنون۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است تصریح کرد: برای تکمیل آن حدود سه هزار میلیارد ریال دیگر نیاز خواهد بود و با بهره‌برداری از این طرح برای حدود یک‌هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود. 

وی تاکید کرد: اجرای این طرح موجب دگرگونی در کشاورزی منطقه و افزایش بهره‌وری آب خواهد شد که انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در تامین اعتبارات و برق پایدار، تکمیل آن در موعد مقرر محقق شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در پایان از کشاورزان و اهالی منطقه خواست همکاری لازم را در اجرای مراحل پایانی این پروژه با مجریان طرح داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور