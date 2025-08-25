بازدید معاون حقوقی رئیسجمهور از پروژه کنارگذر شمالی کرج
معاون حقوقی رئیسجمهور در جریان سفر نیمروزه به استان البرز از روند اجرای پروژه ملی کنارگذر شمالی کرج بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، به همراه مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، از پروژه بزرگ کنارگذر شمالی کرج بازدید کرد.
استاندار البرز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این پروژه نقش تعیینکنندهای در کاهش بار ترافیک، ارتقای رفاه مردم و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی کشور دارد، اظهار کرد: کنارگذر شمالی یکی از مهمترین پروژههای ملی در استان البرز است که بهرهبرداری از آن رضایتمندی گستردهای برای شهروندان به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی این پروژه ادامه داد: ارزش واقعی کنارگذر شمالی در شرایط کنونی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما با مدیریت جهادی، صرفهجویی و همت جمعی، این پروژه با هزینهای حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
عبداللهی افزود: اجرای این طرح عظیم عمرانی، علاوه بر تسهیل حملونقل و کاهش بار ترافیکی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و کشور ایفا خواهد کرد.