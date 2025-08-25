خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون حقوقی رئیس‌جمهور از پروژه کنارگذر شمالی کرج

بازدید معاون حقوقی رئیس‌جمهور از پروژه کنارگذر شمالی کرج
کد خبر : 1677672
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جریان سفر نیم‌روزه به استان البرز از روند اجرای پروژه ملی کنارگذر شمالی کرج بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، حجت الا‌سلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به همراه مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، از پروژه بزرگ کنارگذر شمالی کرج بازدید کرد.

استاندار البرز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار ترافیک، ارتقای رفاه مردم و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی کشور دارد، اظهار کرد: کنارگذر شمالی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در استان البرز است که بهره‌برداری از آن رضایتمندی گسترده‌ای برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی این پروژه ادامه داد: ارزش واقعی کنارگذر شمالی در شرایط کنونی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما با مدیریت جهادی، صرفه‌جویی و همت جمعی، این پروژه با هزینه‌ای حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

عبداللهی افزود: اجرای این طرح عظیم عمرانی، علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل و کاهش بار ترافیکی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و کشور ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور