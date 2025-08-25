خبرگزاری کار ایران
توقف برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه خرمارود آزادشهر

کد خبر : 1677647
دادستان آزادشهر از توقف فعالیت و تعلیق پروانه بهره‌برداری ۳ سنگ‌شکن به دلیل برداشت غیرمجاز شن و ماسه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدامیر خشک‌دامن گفت: یکی از این سنگ‌شکن‌ها در زمین‌های کشاورزی و ۲ سنگ‌شکن دیگر در در بستر رودخانه خرمارود این شهرستان به صورت غیرمجاز مشغول برداشت بودند که فعالیت آن‌ها متوقف و پلمب شدند. 

خشک دامن گفت: برای متخلفان، در دادسرای این شهرستان پرونده قضایی تشکیل شد. 

دادستان تاکید کرد: برداشت مصالح از بستر رودخانه، فقط پس از صدور مجوز نهایی اداره کل صمت و با رعایت مقررات قانونی امکان‌پذیر است.

