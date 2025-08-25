مدیرکل راهداری ایلام خبر داد؛
تردد بیش از سه میلیون و ۲۸۴ هزار زائر از مرز مهران در ماه صفر
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: در ماه صفر بیش از سه میلیون و ۲۸۴ هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، سیدزاهدین چشمهخاور اظهار داشت: از این تعداد، سه میلیون و ۹۹ هزار و ۸۹۶ نفر زائر ایرانی و ۱۸۴ هزار و ۲۴۹ نفر زائر خارجی بودهاند.
وی افزود: در همین مدت، حدود ۱۱ میلیون تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان ایلام توسط دستگاههای ترددشمار ثبت شده است که افزایش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام ادامه داد: هماکنون روزانه بیش از ۱۵ هزار تردد در مرز مهران انجام میشود و این مرز همچنان پرترددترین گذرگاه زائران عتبات عالیات است.
چشمهخاور یادآور شد: در پنج ماه نخست سالجاری نیز بیش از پنج میلیون و ۲۱۶ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.