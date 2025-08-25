خبرگزاری کار ایران
مهار آتش سوزی یک ساختمان تجاری در خیابان ملت رشت
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از مهار حریق در یک ساختمان تجاری در خیابان ملت این شهر خبر داد و گفت: علت و میزان خسارت در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مؤمنی گفت: حوالی ساعت ۶ و ۵۱ دقیقه امروز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴ یک ساختمان تجاری در خیابان ملت رشت آتش گرفت که با تلاش آتش نشانان، آتش مهار و خاموش شد.

مؤمنی با اشاره به اینکه آتش‌نشانان به دلیل دود این آتش سوزی ساکنان دو ساختمان مجاور را تخلیه کردند افزود: در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید

وی گفت: علت و میزان خسارت در دست بررسی است.

