بازیگر جوان تئاتر شیراز درگذشت

بازیگر جوان تئاتر شیراز درگذشت
مه‌نیا محمودی بازیگر جوان تئاتر شیراز و از اعضای گروه تئاتر سروش؛ آخرین روز مرداد، در پی یک سانحه رانندگی درگذشت.

  به گزارش ایلنا، مه‌نیا محمودی بازیگر خلاق و توانمند آثار کودک و نوجوان فارس، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ در اثر یک سانحه رانندگی درگذشت و جامعه تئاتر فارس را سوگوار کرد.

مه‌نیا محمودی متولد ۱۳۸۰ از دوازده سالگی فعالیت خود را با گروه نمایش سروش آغاز کرد.

وی بازیگر نمایش‌های کودکان و نوجوانان از جمله غول آباد، سرخک در سرزمین سلامت، یک خواستگاری ساده، گاوچران‌های مفرغی و ... بود. 

 

