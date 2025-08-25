بازیگر جوان تئاتر شیراز درگذشت

به گزارش ایلنا، مه‌نیا محمودی بازیگر خلاق و توانمند آثار کودک و نوجوان فارس، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ در اثر یک سانحه رانندگی درگذشت و جامعه تئاتر فارس را سوگوار کرد.

مه‌نیا محمودی متولد ۱۳۸۰ از دوازده سالگی فعالیت خود را با گروه نمایش سروش آغاز کرد.

وی بازیگر نمایش‌های کودکان و نوجوانان از جمله غول آباد، سرخک در سرزمین سلامت، یک خواستگاری ساده، گاوچران‌های مفرغی و ... بود.

