به گزارش ایلنا، وحید بهفر امروز ۳ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تاکنون گازرسانی به ۱۲۵ شهر استان به پایان رسیده و عملیات اجرایی در یک شهر دیگر در دست اقدام است. بر این اساس، میزان بهره‌مندی خانوار شهری استان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

بهفر با اشاره به اینکه در بخش روستایی نیز از مجموع ۳ هزار و ۶۷۲ روستا و آبادی استان، تاکنون ۲۵۵۲ روستا مشمول طرح گازرسانی شده‌اند که از این تعداد ۲۵۲۰ روستا گازرسانی و ۳۲ روستا در دست اجراست، خاطرنشان‌کرد: بدین ترتیب، میزان بهره‌مندی خانوار روستایی استان از گاز طبیعی ۹۸.۵ درصد برآورد می‌شود.

وی افزود: در حوزه صنایع نیز از مجموع ۹۱۷۸ واحد صنعتی، تاکنون ۸۵۵۱ واحد گازرسانی شده و ۴۴۲۸ واحد در دست اجراست و در مجموع ۹۳ درصد صنایع استان از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت: همچنین در بخش شهرک‌های صنعتی، از مجموع ۷۲ شهرک، تاکنون ۶۳ شهرک گازرسانی شده و ۸ شهرک دیگر در دست اقدام است.

بر اساس این گزارش، استان فارس با برخورداری از ۱۴۰ ایستگاه CNG فعال، ۸۳ ایستگاه CGS و تعداد ۱۳۴۰ ایستگاه MS و MRS، در مجموع دارای ۱۵۵۲ ایستگاه گازرسانی فعال است.

مدیرعامل شرکت گاز فارس در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۶ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا و ۹۷۱ هزار انشعاب نصب شده است که به موجب آن بیش از یک میلیون و ۸۶۱ هزار مشترک در سطح استان تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دارند.

اجرای پروژه‌های گازرسانی و توسعه شبکه در فارس با سرمایه‌گذاری ۴۷۴ میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت گاز فارس همچنین از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی در استان با اعتباری بالغ بر ۴۷۴ میلیارد تومان خبر داد.

به گفته وی، در حوزه گازرسانی به روستاها، عملیات گازرسانی به ۱۳ روستا در شهرستان‌های ریگان‌، ده کهنه‌، بردزرد، دولت‌آباد، بن‌رود و اسدآباد از توابع شهرستان سپیدان، امیرسالاری، تنگ تغز، گرکان و شهرک احمدیه از توابع شهرستان خفر،سرو نخودی و امامزاده محمد از توابع شهرستان سروستان، ده‌گپ محمودی از توابع شهرستان ممسنی در حال انجام است که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۹۷۶ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد. میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این بخش ۱۲۹ میلیارد تومان است.

بهفر در بخش گازرسانی صنعتی نیز، پروژه گازرسانی به ۲۲۰ واحد صنعتی عمده و جزء در سراسر استان فارس با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیارد تومان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز فارس همچنین از اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی خطوط و ایستگاه‌های گاز در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان خبر داد.

وی افزود: در حوزه توسعه شبکه شهری و روستایی نیز، اجرای ۲۲۰ کیلومتر شبکه‌گذاری و نصب ۶۲۵۰ انشعاب جدید در دستور کار قرار گرفته که اعتباری معادل ۱۶۵ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است.

اجرای طرح‌های گازرسانی در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت گاز فارس با اشاره به پروژه‌ های اجرا شده در سیستان و بلوچستان تا پایان سال ۱۴۰۳ گفت: تاکنون در استان سیستان و بلوچستان پروژه‌های متعددی شامل گازرسانی به شهر اسماعیل‌آباد و ۱۲۷ روستا، گازرسانی به شهر خاش و کارخانه سیمان خاش، همچنین گازرسانی به شهرهای میرجاوه، ده‌رییس و ریگ‌ملک اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۲ هزار فقره انشعاب به صورت مجتمع و پراکنده در شهرستان زاهدان و ۲۰ هزار انشعاب در شهرستان خاش نصب شده است. مجموع هزینه‌کرد این طرح‌ها تاکنون به بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

بهفر گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز پروژه‌های مهمی در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان به افتتاح گازرسانی به شهر نوک‌آباد در شهریورماه ۱۴۰۴، افتتاح گازرسانی به شهر میرجاوه در مردادماه ۱۴۰۴، نصب ۶ هزار علمک در شهر میرجاوه و ۴ هزار علمک در شهر نوک‌آباد اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طراحی و مطالعات ژئوتکنیک گازرسانی به مجموعه روستاهای کارواندر از توابع شهرستان خاش آغاز شده است.

بر اساس برآوردها، هزینه اجرای پروژه‌های سال ۱۴۰۴ در سیستان و بلوچستان حدود ۷۰ میلیارد تومان خواهد بود.

حمایت گازرسانی از اقشار کم‌درآمد در فارس

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: به منظور حمایت از اقشار محروم، تاکنون ۱۲۲ هزار و ۸۲۵ مورد بخشودگی گازبها در استان اعمال شده است که شامل ۸۹ هزار و ۳۸۹ مورد مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۳۳ هزار و ۲۵۶ مورد مربوط به مددجویان سازمان بهزیستی و ۱۸۰ مورد مربوط به خانه‌های عالم روستایی است.

وی افزود: در همین راستا و برای تأمین رفاه خانوارهای تحت پوشش، عملیات لوله‌کشی گاز هزار واحد مسکونی مددجویان نیز به اجرا درآمده است. از این تعداد، ۵۰۰ واحد متعلق به مددجویان کمیته امداد و ۵۰۰ واحد مربوط به مددجویان سازمان بهزیستی بوده که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

صرفه‌جویی ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز با اجرای پویش‌های فرهنگ‌سازی در فارس

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی و توسعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی گفت: در سال گذشته مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پویش‌های آموزشی و فرهنگی با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی اجرا شد.

وی افزود: اجرای پویش‌های «همیار گاز» و «هوادار انرژی»، ساخت و راه‌اندازی پورتال‌های اطلاع‌رسانی، انجام تبلیغات هدفمند، جلب مشارکت مردمی و همکاری با آموزش و پرورش از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

بهفر تأکید کرد: این اقدامات موجب تغییر نگرش بخشی از جامعه نسبت به ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی، پایداری جریان گاز و حفظ محیط زیست شد و دستاورد مهم آن صرفه‌جویی حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی این میزان صرفه‌جویی بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حمایت صنایع فارس با همراهی مسئولان در شرایط محدودیت‌های مالی

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس نیز در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به همکاری نزدیک با صنایع و مسئولان استان گفت: در شرایطی که پرداخت‌های گازبها و سایر تعهدات مالی صنایع به خزانه دولت ممکن است با تأخیر یا سوءاستفاده همراه شود، استان فارس توانسته است با مدیریت دقیق و هماهنگی با استانداری، فرمانداری‌ها و بانک‌ها، روند پرداخت‌ها و حمایت از صنایع را به شکل مناسبی پیش ببرد.

وی افزود: برخلاف برخی استان‌ها که مشکلات ناشی از تعهدات بانکی و پرداخت‌ها باعث اختلال در جریان نقدینگی و ایجاد تنش شده است، در استان فارس اصول مطالبات رعایت و همکاری مؤثر با صنایع حفظ شده است. برخی صنایع سنگین با تعهدات بانکی خود در تعامل مستقیم با مسئولان استان قرار دارند و با همراهی آن‌ها، پرداخت‌ها با کمترین مشکل انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس همچنین خاطرنشان کرد: طی سال گذشته، با هماهنگی پیمانکاران و ستاد ملی، مشکلات مربوط به پرداخت‌های گذشته تا حد زیادی رفع شده و اکنون جریان پرداخت‌ها به صورت منظم ادامه دارد.

وی تأکید کرد: این تعامل سازنده و حمایت مسئولان، علاوه بر حفظ حقوق صنایع، به پایداری جریان گاز و تأمین نیازهای مردم نیز کمک کرده است.

