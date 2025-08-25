پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳ شهریور
امروز بعدازظهر ناپایداری جوی در هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مرضیه سی سی پور، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
سی سی پور افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس نسبتاً آرام است.
مرضیه سی سی پور افزود: از فردا با افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی، دریا متلاطم میشود.
وی گفت: در این مدت نوسان یک تا ۲ درجهای دما و افزایش رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است.