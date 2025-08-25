خبرگزاری کار ایران
سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر:

کشت سویا در ۲۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر آغاز شد

کد خبر : 1677532
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از آغاز کشت دانه روغنی سویا در بیش از ۲۶۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سمیه حسنی در جریان بازدید از مزارع سویا اظهار داشت: در راستای مدیریت منابع آب و توسعه کشت‌های جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی، ۲۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر در سال زراعی جاری به کشت سویا اختصاص‌یافته است.

وی با اشاره به بحران منابع آبی در شرق استان افزود: با توجه به کمبود آب و سیاست‌های بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع موجود، کشت محصولات کم آب‌بر ازجمله سویا در دستور کار قرارگرفته است.

حسنی کشت سویا را محصولی استراتژیک دانست و گفت: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای روغنی کشور، نقش مهمی در پایداری تولید و ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر همچنین تأکید کرد: کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت در کنار کشاورزان خواهند بود و خدمات مشاوره‌ای و فنی لازم را ارائه خواهند کرد.

