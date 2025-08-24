تحویل ۳۵ آمبولانس جدید به هرمزگان؛ گامی برای ارتقای خدمات اورژانسی +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در آیین تحویل این آمبولانس‌ها اظهار داشت: این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های امدادی، افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار استان صورت گرفته است.

وی افزود: تخصیص و توزیع این آمبولانس‌ها بر اساس الگوی علمی و عادلانه و متناسب با حجم مأموریت‌ها، فاصله جغرافیایی و نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای طراحی شده و بر همین اساس در آینده نزدیک ۱۰ دستگاه دیگر نیز به چرخه خدمت وارد خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه ارزش هر دستگاه آمبولانس بین ۸ تا ۱۲ میلیارد تومان است، گفت: تا پایان سال مجموع ناوگان جدید اورژانس استان به ۶۰ دستگاه خواهد رسید.

شاهرخی با قدردانی از حمایت‌های وزارت بهداشت، اورژانس کشور، استاندار هرمزگان و همچنین همراهی خیرین سلامت خاطرنشان کرد: در صورت تحقق برنامه تأمین ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، هرمزگان به یکی از استان‌های مطلوب در حوزه خدمات اورژانسی تبدیل خواهد شد.

