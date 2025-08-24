ایلنا از کهگیلویه و بویراحمد گزارش می دهد:
آتش سوزی در ارتفاعات شِره کهگیلویه بزرگ
امکانات موجود نمی تواند جلوی شعلههای آتش را بگیرد
شعله های آتش با قدرت و سرعت در حال در نوردیدن ارتفاعات مرزی شهرستان کهگیلویه و چُرام در حوزه استحفاظی کهکیلویه بزرگ است و امکانات برای خاموش نمودن این شعله ها، حداقلی و ناچیز است.
به گزارش عینی خبرنگار ایلنا در کهگیلویه بزرگ، هم اکنون جنگلها و مراتع در ارتفاعات شِرهِ شهرستان های کهگیلویه و چُرام در حال آتش سوزی بوده و پوشش گیاهی و جانوری، این منطقه در معرض نابودی کامل است.
در چند روز گذشته، ارتفاعات شِره شهرستان های کهگیلویه و چرام طعمه حریق شد و با تلاشهای زیاد مردم و مسوولان خاموش شد اما دوباره شعله های آتش در دل جنگلهای این ارتفاعات زبانه کشید و در حال نابودی مراتع و پوشش جنگلی است.
کمبود امکانات و تجهیزات کار را برای نیروهای امدادی و خودجوش مردمی سخت کرده است و این نیروها به شیوه سنتی در حال خاموش نمودن این شعله ها هستند.
مسوولان استانی و شهرستانی در حال افتتاح و کلنگزنی پروژه های هفته دولت هستند و ارتفاعات جنگلی و مرتعی شِره کهگیلویه بزرگ در حال نابودی است.