خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایلنا از کهگیلویه و بویراحمد گزارش می دهد:

آتش سوزی در ارتفاعات شِره کهگیلویه بزرگ

آتش سوزی در ارتفاعات شِره کهگیلویه بزرگ
کد خبر : 1677401
لینک کوتاه کپی شد.

امکانات موجود نمی تواند جلوی شعله‌های آتش را بگیرد

شعله های آتش با قدرت و سرعت در حال در نوردیدن ارتفاعات مرزی شهرستان کهگیلویه و چُرام در حوزه استحفاظی کهکیلویه بزرگ است و امکانات برای خاموش نمودن این شعله ها، حداقلی و ناچیز است.

به گزارش عینی خبرنگار ایلنا در کهگیلویه بزرگ، هم اکنون  جنگل‌ها و مراتع در   ارتفاعات شِرهِ شهرستان های کهگیلویه و چُرام در حال آتش سوزی بوده و پوشش گیاهی و جانوری، این منطقه در معرض نابودی کامل است.

در چند روز گذشته، ارتفاعات شِره شهرستان های کهگیلویه و چرام طعمه حریق شد و  با تلاش‌های زیاد مردم و مسوولان خاموش شد  اما دوباره شعله های آتش در دل جنگل‌های این ارتفاعات زبانه کشید و در حال نابودی مراتع و پوشش جنگلی   است.

کمبود امکانات و تجهیزات کار را برای نیروهای امدادی و خودجوش مردمی سخت کرده است و این نیروها به شیوه سنتی در حال خاموش نمودن این شعله ها هستند.

مسوولان استانی و شهرستانی در حال افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه های هفته دولت هستند و ارتفاعات جنگلی و مرتعی شِره کهگیلویه بزرگ در حال نابودی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور