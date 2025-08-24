برای دومین سال متوالی؛
فارس به جمع استانهای برتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس توانست برای دومین سال پیاپی عنوان یکی از سه استانهای برتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را از آن خود کند.
بهگزارش ایلنا، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با اشاره به این دستاورد مهم، بر نقش کلیدی سیاست مخاطبمحوری در تحقق این موفقیت تأکید کرد.
علی خواجه نژادیان با بیان اینکه مخاطبمحوری بهعنوان محور اصلی سیاستهای کانون در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تلاش کردهایم تا در کنار افزایش تعداد اعضا و رشد آمار امانت کتاب، کیفیت خدمات فرهنگی و تربیتی را نیز بهبود بخشیم تا رضایت واقعی مخاطبان را جلب کنیم.
وی افزود: این سیاست همراستا با هدف کلان کانون است که میکوشد کودکان و نوجوانان را نه تنها به مصرفکنندگان کتاب و برنامههای فرهنگی تبدیل کند، بلکه آنها را به مخاطبانی فعال و مشارکتجو در فرآیندهای فرهنگی بدل سازد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس به برنامههای ویژهای اشاره کرد که در راستای تقویت زیستبوم فرهنگی منطقه طراحی و اجرا شدهاند.
وی تأکید کرد: اجرای کارگاههای متنوع آموزشی و فرهنگی، توسعه کتابخانههای سیار برای پوشش روستاهای دورافتاده و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی هر منطقه، از مهمترین اقدامات ما در مسیر ارتقای عدالت فرهنگی بوده است. این اقدامات، علاوه بر ارتقای دسترسی به خدمات کانون، موجب شدهاند فرهنگ مطالعه و فعالیتهای فرهنگی به صورت مستمر و همهجانبه در بین کودکان و نوجوانان نهادینه شود.
وی افزود: بازدید های دوره ای کارشناسان نیز یکی دیگر از عامل های موفقیت استان بوده است.
خواجه نژادیان همچنین نقش کلیدی تفویض اختیار به کارشناسان و معاونان را در افزایش کیفیت و سرعت اجرای برنامهها برجسته دانست و در عین حال به اهمیت نظارت دقیق و مستمر اشاره کرد.
وی اذعان داشت : همکاران کانون در استان، با بهرهمندی از اعتماد مدیران، توانستهاند مسئولیتهای خود را به بهترین شکل به انجام رسانند، اما هیچگاه نظارت و بازبینی دقیق عملکرد مراکز را فراموش نکردهایم.
خواجه نژادیان در ادامه از حمایتهای معنوی و مادی مدیرعامل کانون قدردانی کرد و گفت: هدیه نقدی به کارکنان استان فارس، علاوه بر ایجاد انگیزه مضاعف، نشاندهنده نگاه حمایتی مجموعه کانون به تلاشگران عرصه فرهنگ و تربیت کودکان است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اهمیت تبلیغات هدفمند و استفاده از ظرفیتهای مردمی و نهادهای واسطه تاکید کرد و افزود: پیگیری مستمر و استفاده از روشهای نوین تبلیغاتی توانسته است خانوادهها را بهتر با خدمات کانون آشنا کند و مخاطبان جدیدی جذب شود.