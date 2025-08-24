خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید فرماندار مشهد بر خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران در ایام بازگشت

تأکید فرماندار مشهد بر خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران در ایام بازگشت
کد خبر : 1677368
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار مشهد و معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی از پایانه مسافربری امام رضا (ع) بازدید کردند.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین علی عسگری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی از پایانه مسافربری امام رضا (ع) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی و احمد شافعی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نیز وی را همراهی می‌کردند، ضمن بررسی روند خدمت‌رسانی به مسافران و زائران، گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در ایام دهه پایانی سفر ارائه شد. 

مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات حمل‌ونقل، رفاهی و نظافتی به مسافران قرار گرفتند و با تعدادی از زائران گفت‌وگو کردند.

از امروز با پایان یافتن مراسمات عزاداری، موج بازگشت مسافران و زائران رضوی به شهرهای خود آغاز شده است. 

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با اشاره به اهمیت این مقطع زمانی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان باید با آمادگی کامل و هماهنگی لازم، خدمات خود را به بهترین نحو در اختیار مسافران قرار دهند تا بازگشت آنان با آرامش، امنیت و رضایت خاطر همراه باشد.

وی افزود: پایانه امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حمل‌ونقل کشور، نقش کلیدی در مدیریت سفرهای زائران دارد و نظارت مستمر بر روند خدمت‌رسانی در این ایام ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور