به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین علی عسگری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی از پایانه مسافربری امام رضا (ع) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی و احمد شافعی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نیز وی را همراهی می‌کردند، ضمن بررسی روند خدمت‌رسانی به مسافران و زائران، گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در ایام دهه پایانی سفر ارائه شد.

مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات حمل‌ونقل، رفاهی و نظافتی به مسافران قرار گرفتند و با تعدادی از زائران گفت‌وگو کردند.

از امروز با پایان یافتن مراسمات عزاداری، موج بازگشت مسافران و زائران رضوی به شهرهای خود آغاز شده است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس با اشاره به اهمیت این مقطع زمانی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان باید با آمادگی کامل و هماهنگی لازم، خدمات خود را به بهترین نحو در اختیار مسافران قرار دهند تا بازگشت آنان با آرامش، امنیت و رضایت خاطر همراه باشد.

وی افزود: پایانه امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حمل‌ونقل کشور، نقش کلیدی در مدیریت سفرهای زائران دارد و نظارت مستمر بر روند خدمت‌رسانی در این ایام ضروری است.

