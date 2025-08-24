مدیران وابسته به ستاد رقیب جایی در وفاق ملی ندارند

به گزارش ایلنا از ایلام، علی زینی وند درباره روند انتخاب استاندار ایلام گفت: این بار فرآیند گزینش به‌صورت تخصصی انجام شد. چند گزینه بومی که شرایط احراز مقام استانداری را داشتند، بررسی شدند اما اجماع بیشتری روی آقای احمد کرمی وجود داشت. ایشان سابقه خوبی داشتند و امیدوارم بتوانند از این فرصت خدمت در استان خود به‌خوبی استفاده کنند.

زینی‌وند با تأکید بر نامگذاری دولت به‌عنوان "وفاق ملی" افزود: وفاق به معنی تقسیم صندلی‌های مدیریتی نیست بلکه استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت مصالح کشور است. مدیرانی که در گذشته فعالیت آشکار در ستاد رقیب داشته و بی‌طرفی خود را نقض کرده‌اند، در قاموس وفاق ملی جایگاهی ندارند.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی خاطرنشان کرد: شرایط کشور حساس است و باید انسجام اجتماعی را حفظ کنیم. تنها یک سال از عمر دولت گذشته و امیدواریم در ادامه، زمینه کار برای نخبگان و بدنه رأی دولت بیش از پیش فراهم شود. در بسیاری از استان‌ها تدابیر خوبی در ترکیب فرمانداران و مدیران اندیشیده شده و به استان ایلام نیز می‌توان نمره قابل قبولی داد.

انتهای پیام/