وی اضافه کرد: در این شرایط، جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر به شدت توصیه می شود.

به گفته وی، شهروندان در مشهد باید از پیاده روی و ورزش های عمومی در فضای باز خودداری و یا پیگیری خرید و سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت طی روزهای آینده ستاد بحران استانداری در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

یزدان جو همچنین از تمامی خبرگزاری ها و رسانه های فعال در مشهد درخواست کرد تا این هشدار را به اطلاع عموم مردم برسانند و مشارکت عمومی در این زمینه را جلب کنند.