صدور هشدار خودمراقبتی در مشهد/ گرد و غبار شدید سلامت شهروندان را تهدید میکند
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از صدور هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی، با توجه به شدت فزاینده آلاینده های گرد و غبار در این کلانشهر در روز یکشنبه (دوم شهریور) خبر داد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، مهدی یزدانجو در این خصوص افزود: توصیه میشود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.
وی اضافه کرد: در این شرایط، جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینهای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیتهای پوستی در سطح شهر به شدت توصیه می شود.
به گفته وی، شهروندان در مشهد باید از پیاده روی و ورزش های عمومی در فضای باز خودداری و یا پیگیری خرید و سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت طی روزهای آینده ستاد بحران استانداری در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
یزدان جو همچنین از تمامی خبرگزاری ها و رسانه های فعال در مشهد درخواست کرد تا این هشدار را به اطلاع عموم مردم برسانند و مشارکت عمومی در این زمینه را جلب کنند.