خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت؛

قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر افتتاح می شود

قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر افتتاح می شود
کد خبر : 1677340
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات اجرایی قطعه هشتم آزادراه آغاز می شود

به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، زیربنایی، مسکونی و بازآفرینی شهری به ارزش بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال در استان فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی دیگر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال افتتاح می‌شود و همزمان عملیات اجرایی قطعه هشتم این آزادراه نیز با ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز خواهد شد.

محمدمهدی عبداللهی، افزود: عملیات اجرایی تقاطـع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز – اصفهان به بزرگراه شیراز – سپیدان با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال کلید می‌خورد.

به گفته عبداللهی، در این هفته ۸۹ کیلومتر پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی با اعتباری بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین عملیات اجرایی ۱۱۵ کیلومتر راه‌های اصلی و بزرگراهی با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بخش مسکن اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد دیگر آغاز می‌شود. همچنین آماده‌سازی عملیات اجرایی شهرک جدید وصال به مساحت ۳۶۰ هکتار کلید می‌خورد.

وی ادامه داد: در حوزه بازآفرینی شهری، پروژه بزرگ نیکان با مساحت ۴۴ هزار متر مربع و ارزشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد. علاوه بر این، دو سالن ورزشی در شیراز و جهرم با مساحت ۳۵۵۰ متر مربع و اعتباری بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

عبداللهی افزود: عملیات اجرایی پروژه‌های بازآفرینی شهری و توسعه فضاهای شهری در هفت شهر استان با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

به گفته وی، در راستای طرح جوانی جمعیت، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین برای خانواده‌ها تخصیص یافته و همچنین ۶۹۰۷ قطعه زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تأکید کرد: این مجموعه پروژه‌ها با حضور   وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس همزمان با هفته دولت در استان فارس افتتاح و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور