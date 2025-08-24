همزمان با هفته دولت؛
قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر افتتاح می شود
عملیات اجرایی قطعه هشتم آزادراه آغاز می شود
به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۴، مجموعهای از پروژههای عمرانی، زیربنایی، مسکونی و بازآفرینی شهری به ارزش بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال در استان فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی دیگر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال افتتاح میشود و همزمان عملیات اجرایی قطعه هشتم این آزادراه نیز با ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز خواهد شد.
محمدمهدی عبداللهی، افزود: عملیات اجرایی تقاطـع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز – اصفهان به بزرگراه شیراز – سپیدان با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال کلید میخورد.
به گفته عبداللهی، در این هفته ۸۹ کیلومتر پروژههای بزرگراهی و راه اصلی با اعتباری بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد و همچنین عملیات اجرایی ۱۱۵ کیلومتر راههای اصلی و بزرگراهی با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بخش مسکن اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد دیگر آغاز میشود. همچنین آمادهسازی عملیات اجرایی شهرک جدید وصال به مساحت ۳۶۰ هکتار کلید میخورد.
وی ادامه داد: در حوزه بازآفرینی شهری، پروژه بزرگ نیکان با مساحت ۴۴ هزار متر مربع و ارزشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد. علاوه بر این، دو سالن ورزشی در شیراز و جهرم با مساحت ۳۵۵۰ متر مربع و اعتباری بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
عبداللهی افزود: عملیات اجرایی پروژههای بازآفرینی شهری و توسعه فضاهای شهری در هفت شهر استان با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
به گفته وی، در راستای طرح جوانی جمعیت، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین برای خانوادهها تخصیص یافته و همچنین ۶۹۰۷ قطعه زمین به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران واگذار شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تأکید کرد: این مجموعه پروژهها با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس همزمان با هفته دولت در استان فارس افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.