ماندگاری گرما و شرجی تا اواخر هفته در خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان از ادامهی روند گرما و رطوبت هوا تا پایان هفته در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز سهشنبه ۴ شهریور، روند افزایش دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین تا روز چهارشنبه ۵ شهریور، به ویژه در صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخشهایی از مرکز استان خواهند شد.
سبزه زاری ادامه داد: تا فردا دوشنبه نیز در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش بادها طی ساعاتی به صورت متوسط خواهد بود.