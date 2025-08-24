ماندگاری گرما و شرجی تا اواخر هفته در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه‌شنبه ۴ شهریور، روند افزایش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین تا روز چهارشنبه ۵ شهریور، به ویژه در صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخش‌هایی از مرکز استان خواهند شد.

سبزه زاری ادامه داد: تا فردا دوشنبه نیز در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش باد‌ها طی ساعاتی به صورت متوسط خواهد بود.

