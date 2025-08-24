توسعه استان با شناسایی ۱۰۷ پروژه پیشران اقتصادی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه دوم شهریور ماه، در دیدار مدیران اجرایی با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به مناسبت آغاز هفته دولت اظهار داشت: فلسفه تشکیل دولت‌ها چیزی جز خدمت به مردم نیست و هر نگاهی غیر از این، فرصت‌سوزی و دور شدن از اهداف الهی و مردمی دولت است.

وی تصریح کرد: جمعیت یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار نفری لرستان مستحق بهترین خدمات است، بنابراین مدیران موظفند با عدالت و انصاف عمل کنند و از هرگونه باندبازی و نگاه جناحی در توزیع امکانات پرهیز نمایند.

استاندار لرستان ادامه داد: مسئولیت ما به واسطه اعتماد و رای مردم شکل گرفته است بنابراین باید قدردان این فرصت باشیم و بدون تعطیلی و سقف ساعات اداری، در مسیر خدمتگزاری به مردم شبانه‌روز فعالیت کنیم.

شاهرخی با بیان اینکه امروز در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و استقرار دولت چهاردهم هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن وجود ندارد، گفت: وفاق، همدلی و هماهنگی در استان به نقطه‌ای رسیده که زبانزد ملی است و امروز شاهد وحدت واقعی میان ارکان اصلی حاکمیت در لرستان هستیم.

وی ادامه داد: همدلی نماینده ولی فقیه در استان، همراهی مجمع نمایندگان، هماهنگی اعضای شورای تامین و تعامل دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی باعث شده است که تمامی اقدامات حول منافع مردم متمرکز شود.

استاندار لرستان با اشاره به تشکیل شورای مشورتی نخبگان استان افزود: تاکنون حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از نخبگان در ۱۲ شهرستان و مرکز استان در این شورا سازماندهی شده‌اند تا در تصمیم‌سازی و پیشبرد برنامه‌های توسعه استان یاری‌گر مدیریت اجرایی باشند.

شاهرخی اظهار داشت: استان در دهه‌های گذشته هزاران پروژه نیمه‌تمام داشته است اما امروز با شناسایی و اولویت‌بندی، ۱۰۷ پروژه پیشران برای تحول آن انتخاب شده است که اجرای آن‌ها می‌تواند شتاب توسعه استان را چند برابر کند.

وی این پروژه‌ها را شامل ساخت سدها، تکمیل شبکه‌های آبیاری، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و عمران شهری برشمرد و گفت: در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز راه‌آهن لرستان سال گذشته با تزریق یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فعال شد، امسال نیز با همان میزان اعتبار در ۳۰ جبهه کاری در حال اجراست همچنین عملیات اجرایی آزادراه اراک – خرم‌آباد پس از ۵۰ سال از تهیه طرح، در ماه‌های گذشته آغاز شد.

استاندار لرستان ادامه داد: امروز بیش از ۱۰۰ دستگاه سبک و سنگین در این پروژه فعال هستند و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته، امیدواریم این طرح به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: تکمیل فرودگاه بین‌المللی خرم‌آباد نیز از جمله اقداماتی بود که موجب شد زائران حج تمتع استان امسال برای نخستین بار پرواز مستقیم به جده و مدینه داشته باشند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: تکمیل سد معشوره، اجرای پروژه سد مخمل‌کوه و نیز آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی خرم‌آباد که بیش از یک‌هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، از دیگر برنامه‌های مهم دولت در استان است.

شاهرخی تاکید کرد: مردم لرستان در طول دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که صبور، وفادار و شجاع هستند و امروز وظیفه ما خدمت بی‌منت و صادقانه به این شهروندان بزرگوار است.

