آغاز هفته دولت با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در شیراز

به گزارش ایلنا، در نخستین روز از هفته دولت، حسینعلی امیری با حضور در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه شیراز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

در این مراسم معنوی که با حضور جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، شرکت‌کنندگان با نثار گل، قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی داشتند.

استاندار فارس در حاشیه این مراسم، ضمن تأکید بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در گفتمان مدیریتی دولت، اظهار داشت: هفته دولت فرصتی است برای بازخوانی مسیر خدمت‌گزاری و تجدید عهد با شهیدانی که با نثار جان خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار ساختند.

وی افزود: توفیق حضور در کنار مزار مطهر شهیدان، مسئولیت خدمت به مردم را سنگین‌تر و عزم ما را در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راسخ‌تر می‌سازد.

افتتاح ۱۶۶۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۶۶ هزار میلیارد تومان در فارس استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح و بهره‌برداری از یکهزار و ٦٦٢ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی در سطح استان با اعتباری بالغ‌بر ٦٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: این حجم از سرمایه‌گذاری در ٢٠ سال اخیر بی‌سابقه است.

‌وی با اشاره به شعار امسال هفته دولت ١٢ ماه تلاش و ١٢ روز مقاومت، تاکید کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف درمان، آب، برق، راه، مسکن و سایر بخش‌ها به ثمر رسیده و نتیجه همدلی و تلاش تمامی مدیران و کارکنان استان است. امیری همچنین از جایگاه ویژه فارس در بودجه‌ریزی کشور خبر داد و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، استان فارس در سال ١٤٠٤ جزو سه استان نخست کشور از نظر بودجه قرار خواهد گرفت. استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش نا‌ترازی انرژی اشاره کرد و گفت: اگرچه فارس در مدیریت مصرف برق وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد، اما حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی ملی است.

