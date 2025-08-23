خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر میراث فرهنگی از هتل ایران و ساختمان بلدیه رشت

بازدید وزیر میراث فرهنگی از هتل ایران و ساختمان بلدیه رشت
استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری، از عمارت تاریخی شهرداری رشت و هتل ایران بازدید و بر حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، به همراه سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌ امروز از عمارت تاریخی شهرداری رشت و مجموعه هتل ایران بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفظ و احیای آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهری استان انجام شد.

در جریان این بازدید، استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از نزدیک با اقدامات انجام شده برای مرمت و نگهداری این بناهای شاخص آشنا شدند.

استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از اماکن تاریخی برای جذب گردشگر و افزایش تجربه گردشگری تأکید کردند.

هادی حق‌شناس نماینده عالی دولت در گیلان نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه رشت به‌عنوان مرکز استان و شهری با پیشینه تاریخی غنی، اظهار کرد: توسعه گردشگری در کنار حفاظت از میراث فرهنگی، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی فراوانی برای استان ایجاد کند.

بازدید از عمارت تاریخی شهرداری رشت و مجموعه هتل ایران که با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است بخشی از برنامه‌های مستمر دولت برای تقویت میراث فرهنگی و توسعه گردشگری استان گیلان است و پیش‌بینی می‌شود نتایج این بازدید به تصمیم‌گیری‌های کلان در زمینه حفظ و بهره‌برداری از اماکن تاریخی منجر شود.

