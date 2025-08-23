خبرگزاری کار ایران
پیکر جوان ۲۰ساله در رودخانه زرینه رود پیدا شد

پیکر جوان ۲۰ساله در رودخانه زرینه رود پیدا شد
کد خبر : 1677091
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: جسد یک جوان ۲۰ ساله اهل این شهرستان که در رودخانه زرینه رود غرق شده بود، توسط تیم غواصی این سازمان از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش ایلنا، سامان محمدی، با بیان اینکه این حادثه روز گذشته در محدوده روستای نجار از توابع بخش کشاورز شاهین‌دژ روی داده بود، گفت: کشف جسد فرد غرق شده پس از جستجو توسط افراد حاضر و نیروهای امدادی آن محل بی‌نتیجه مانده بود.

وی افزود: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده تیم غواصی سازمان آتش نشانی میاندوآب به محل اعزام شد که پس از جستجو جسد را داخل آب پیدا کردند.

وی با بیان اینکه فرد فوت شده از اهالی میاندوآب بود، گفت: جسد این جوان جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

محمدی یادآور شد: همه ساله با شروع فصل گرما شهروندان برخی افراد در رودخانه‌های زرینه‌رود و سمینه‌رود میاندوآب اقدام به شنا یا ماهیگیری می‌کنند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، حوادث بسیاری اتفاق می‌افتد و جان تعدادی از هموطنان از دست می‌رود.

