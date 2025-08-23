خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی جهرم خبرداد؛

پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش به قتل رسید

پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش به قتل رسید
کد خبر : 1677076
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی جهرم گفت: زنی ۵۰ ساله که با حیله و نیرینگ همسر خود را به داخل چاه انداخته و وی را به قتل رسانده بود، روانه دادسرا شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در  تشریح این خبر عنوان داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فقدانی پیرمردی حدودا ۷۵ ساله در یکی از روستاهای شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق و با اقدامات فنی و پلیسی و بازجویی از همسر فقدانی، مشخص گردید که وی همسر ۷۵ ساله خود را به دلیل اختلافات خانوادگی با حیله و نیرنگ به کنار یک حلقه چاه که درون حیاط منزل بوده هدایت و وی را به درون چاه انداخته و منجر به فوتش شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه قاتل پس از اقرار به جرم خود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مشاجره علت اصلی وقوع قتل بوده است و به شهروندان توصیه می‌شود در صورت هرگونه اختلاف با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را حل و فصل کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور