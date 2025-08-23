پیرمرد ۷۵ ساله به دست همسرش به قتل رسید

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر عنوان داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فقدانی پیرمردی حدودا ۷۵ ساله در یکی از روستاهای شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق و با اقدامات فنی و پلیسی و بازجویی از همسر فقدانی، مشخص گردید که وی همسر ۷۵ ساله خود را به دلیل اختلافات خانوادگی با حیله و نیرنگ به کنار یک حلقه چاه که درون حیاط منزل بوده هدایت و وی را به درون چاه انداخته و منجر به فوتش شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه قاتل پس از اقرار به جرم خود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مشاجره علت اصلی وقوع قتل بوده است و به شهروندان توصیه می‌شود در صورت هرگونه اختلاف با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را حل و فصل کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

