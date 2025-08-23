فرمانده انتظامی گرگان خبرداد:
اقدام به موقع پلیس در جلوگیری ازخودکشی جوان گرگانی
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از ممانعت بهموقع مأموران پلیس و دستگاههای خدماترسان اجتماعی از اقدام به خودکشی یک جوان گرگانی خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه علی پهلوانینسب گفت: برابر با گزارشهای مردمی مبنی بر حضور یک جوان بر بالای یکی از برجهای تجاری شهرستان گرگان و قصد وی برای پایان دادن به زندگی خود، بلافاصله اکیپهای تخصصی انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران انتظامی با بهکارگیری شگردها و تکنیکهای اجتماعی و روانشناختی و در ادامه با همکاری دستگاههای خدماترسان اجتماعی، موفق شدند این جوان را از اقدام خطرناک خود منصرف کرده و جان وی را نجات دهند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تقدیر از همکاری و هوشیاری شهروندان در اطلاعرسانی سریع، تصریح کرد: مشارکت مردم در چنین مواردی نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد و پلیس نیز همواره در کنار مردم آماده ارائه خدمت است.