مهدی فلاح رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، با حکم رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مهدی فلاح یکی از نمایندگان مردم رشت و خمام به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی سهرها و روستاهای استان گیلان منصوب شد.

فلاح پیش‌تر در آبان‌ماه ۱۴۰۳ با رأی مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان برگزیده و به هیأت مرکزی معرفی شده بود.

گفتنی است ولی داداشی نماینده آستارا و محمد علیجانی نماینده رودسر و املش ، ۲ عضو دیگر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان هستند.

انتهای پیام/