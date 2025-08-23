خبرگزاری کار ایران
همزمان با سفر به گیلان:

وزیر صنایع دستی از یک کارگاه تولید صنایع دستی در لیالستان بازدید کرد

استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز از یک کارگاه تولید صنایع دستی از جمله حصیربافی در روستای لیالستان لاهیجان بازدید و بر ضرورت حمایت جدی از هنرمندان صنایع دستی تاکید شد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس صبح امروز به همراه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در شهرستان لاهیجان از یک کارگاه تولید صنایع دستی شامل رشته‌های مختلف از جمله بامبوبافی، صنایع دستی چرمی و سفالی بازدید کردند.

استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بازدید ضمن گفت‌وگو با هنرمندان فعال در این عرصه، بر حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار فروش صنایع دستی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند.

این بازدید در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع دستی و معرفی ظرفیت‌های استان گیلان انجام پذیرفت.

 

