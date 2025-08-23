وزیر صنایع دستی از یک کارگاه تولید صنایع دستی در لیالستان بازدید کرد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس صبح امروز به همراه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در شهرستان لاهیجان از یک کارگاه تولید صنایع دستی شامل رشته‌های مختلف از جمله بامبوبافی، صنایع دستی چرمی و سفالی بازدید کردند.

استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بازدید ضمن گفت‌وگو با هنرمندان فعال در این عرصه، بر حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار فروش صنایع دستی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند.

این بازدید در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع دستی و معرفی ظرفیت‌های استان گیلان انجام پذیرفت.

