همزمان با سفر به گیلان:
وزیر صنایع دستی از یک کارگاه تولید صنایع دستی در لیالستان بازدید کرد
استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز از یک کارگاه تولید صنایع دستی از جمله حصیربافی در روستای لیالستان لاهیجان بازدید و بر ضرورت حمایت جدی از هنرمندان صنایع دستی تاکید شد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس صبح امروز به همراه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در شهرستان لاهیجان از یک کارگاه تولید صنایع دستی شامل رشتههای مختلف از جمله بامبوبافی، صنایع دستی چرمی و سفالی بازدید کردند.
استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بازدید ضمن گفتوگو با هنرمندان فعال در این عرصه، بر حمایت از تولیدات بومی و فراهمسازی زمینه توسعه بازار فروش صنایع دستی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند.
این بازدید در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع دستی و معرفی ظرفیتهای استان گیلان انجام پذیرفت.