خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در برخورد ادوات کشاورزی با خط اصلی، گاز پنج روستای دزفول قطع شد

در برخورد ادوات کشاورزی با خط اصلی، گاز پنج روستای دزفول قطع شد
کد خبر : 1677054
لینک کوتاه کپی شد.

در بخش چغامیش دزفول، یکی از کشاورزان هنگام کار با ادوات کشاورزی موجب آسیب به خط اصلی گاز شد که این حادثه باعث قطع گاز پنج روستای منطقه شد. تیم‌های امدادی بلافاصله وارد عمل شدند و پس از چند ساعت ترمیم، گاز حدود ۸۰۰ مشترک وصل شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید مهدی صادقی نساج، رئیس اداره گاز دزفول، امروز شنبه در این باره اظهار داشت: عصر جمعه یکی از کشاورزان بخش چغامیش شهرستان دزفول در محدوده روستای دهنو باقر هنگام کار با ادوات کشاورزی به خط اصلی گازرسانی آسیب وارد کرد که این حادثه منجر به قطع گاز پنج روستای دهنو، حاجات، عبدعون، بنه عاصی و بنه عاطی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تعمیرات به محل اعزام شدند و عملیات جوشکاری و ترمیم خط گاز که از دو نقطه آسیب دیده بود، آغاز شد. وی افزود: با تلاش چندساعته نیروها و با وجود دشواری‌های ناشی از سطح بالای آب زیرزمینی و نزدیکی به شالیزارها، گاز حدود ۸۰۰ مشترک مجدداً برقرار شد.

صادقی نساج از ساکنان روستاهای یادشده خواست تا از دستکاری کنتورهای گاز خودداری کرده و منتظر حضور نیروهای امداد برای وصل مجدد گاز از طریق رگولاتور باشند.

وی همچنین از کشاورزان و پیمانکاران بخش‌های مختلف خواست قبل از هرگونه حفاری در نزدیکی شبکه گاز، با شماره ۱۹۴ تماس گرفته و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور