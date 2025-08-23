خبرگزاری کار ایران
قاچاقچی مواد مخدر با ۲ کیلوگرم شیشه در لاهیجان دستگیر شد

قاچاقچی مواد مخدر با ۲ کیلوگرم شیشه در لاهیجان دستگیر شد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان از دستگیری قاچاقچی مواد مخدر هنگام جابه جایی و انتقال ۲ کیلوگرم شیشه در شهرستان لاهیجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از لاهیجان،سرهنگ علی احمدپور، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در گیلان و تایید صحت موضوع از سوی ماموران، قاچاقچی ۳۶ساله هنگام جابجایی و انتقال مواد مخدر با خودروی پراید در شهر لاهیجان شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از کشف ۲ کیلوگرم شیشه در بازرسی از خودروی متهم خبر داد و افزود: قاچاقچی پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
