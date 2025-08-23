تصادف مرگبار در چغامیش خوزستان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: برخورد شدید ۲ خودروی سواری پژو در بخش چغامیش این شهرستان منجر به جانباختن سه نفر و مصدومیت سه سرنشین شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده بامداد شنبه اظهار کرد: این حادثه دلخراش ساعاتی قبل در بخش چغامیش حوالی سیفآباد، رخ داد و بر اثر شدت برخورد، ۲ مرد و یک زن جان باختند.
وی افزود: سه سرنشین دیگر این ۲ خودرو نیز به شدت مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دزفول ادامه داد: در این عملیات علاوه بر حضور بهموقع نیروهای اورژانس، عوامل آتشنشانی نیز در صحنه حاضر شدند و اقدامات ایمن سازی صحنه را انجام دادند.
وی ضمن ابراز تاسف از وقوع این سانحه دلخراش گفت: علت اصلی حادثه در دست بررسی و اعلام پلیس راهور است.
معمارزاده تاکید کرد: نتیجه نهایی پس از بررسی کارشناسی توسط مراجع ذیربط مشخص خواهد شد.