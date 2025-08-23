پیش بینی هواشناسی هرمزگان یکم شهریور

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی بعدازظهر و اوایل شب از رفت و آمد خودداری کنند.

حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواسط هفته ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود:با افزایش نسبی دما، نوسانات دمایی تغییرات یک تا ۳ درجه است.

انتهای پیام/