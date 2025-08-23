خبرگزاری کار ایران
پیش بینی هواشناسی هرمزگان یکم شهریور
امروز بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی مناطق دریایی بویژه تنگه هرمز، کمی مواج است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی بعدازظهر و اوایل شب از رفت و آمد خودداری کنند.

حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواسط هفته ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود:با افزایش نسبی دما، نوسانات دمایی تغییرات یک تا ۳ درجه است.

 

