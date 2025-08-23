دورهمی عکاسان خبری فارس به مناسبت روز جهانی عکاس

به گزارش ایلنا، در این دورهمی که توسط عکاسان خبری و با حمایت خانه مطبوعات استان فارس، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز و به میزبانی بوتیک‌هتل راد شیراز برگزار شد، رئیس خانه مطبوعات فارس در سخنانی ضمن تبریک روز جهانی عکاسی به عکاسان خبری، ابراز امیدواری کرد که در آینده بتوان برنامه‌هایی درخور شأن خبرنگاران، عکاسان خبری و دیگر فعالان حوزه رسانه برگزار کرد.

سید غیاث ملک‌حسینی، با بیان اینکه عکاسان خبری چشمِ بینای مخاطبانی هستند که در دل رویدادها حضور ندارند، یکی از ویژگی‌های عکاسان خبری را به‌کارگیری چارچوب‌ها و قواعد فنی و هنری عکاسی در لحظه‌هایی که به‌سرعت در حال عبور هستند عنوان کرد و گفت: عکاسان و به‌ویژه عکاسان خبری کسانی هستند که گوشه‌ای از تاریخ را در قاب دوربین‌ها و عکس‌های خود جاودانه و ماندگار می‌کنند.

در این دورهمی محمدرضا رفیعی‌راد، فعال حوزه فرهنگ و مرمتگر بافت‌های تاریخی نیز در سخنانی، عکاسی را هنر و عکاسی خبری را هنری آمیخته با عشق، شجاعت و انسان‌دوستی عنوان کرد.

رفیعی‌راد با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف هنری در بوتیک‌هتل راد افزود: این مکان متعلق به همه مردم و به‌ویژه هنرمندان در رشته‌های مختلف است و هر روز برنامه‌های مختلف هنری در این مکان برگزار می‌شود، چراکه معتقدیم کار فرهنگی، هنری و ادبی در شهر فرهنگ، هنر و ادب یک وظیفه است که همه مردم شهر باید در برگزاری آن سهیم باشند و منتظر اقدام دستگاهی، سازمانی یا دولتی در این زمینه نباشند.

در این برنامه که با حضور طیفی از عکاسان باسابقه و جوان برگزار شد، از احمدرضا مداح ـ عکاس جانباز و آزاده ـ به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، و طاهره رخ‌بخش، مهدی آراسته، طاهره حیاتی و رضا قادری ـ از پیشکسوتان عکاسی خبری شیراز ـ به پاس سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و نقش ماندگارشان در ثبت لحظات تاریخی و اجتماعی شهر، تجلیل به‌عمل آمد.

تجلیل از این چهره‌ها با استقبال و قدردانی حاضران همراه بود و یادآور اهمیت پاسداشت تجربه‌های نسل‌های گذشته در کنار نگاه تازه نسل‌های امروز شد.

بخش مهم این گردهمایی به گفت‌وگو و خاطره‌گویی دوستانه اختصاص یافت. جایی که عکاسان با مرور خاطرات مشترک و روایت تجربه‌های خود در صحنه‌های خبری، فضایی متفاوت از روال روزمره کاری را تجربه کردند. این دورهمی بیش از آنکه رنگ و بوی رسمی داشته باشد، بهانه‌ای برای تجدید دیدار، صمیمیت و پیوند دوباره اهالی تصویر بود.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه عکاسی خبری تنها یک شغل نیست بلکه روایتی ماندگار از زندگی اجتماعی مردم است، خواستار استمرار چنین دورهمی‌هایی شدند؛ گردهمایی‌هایی که علاوه بر انتقال تجربه، پیوند میان نسل‌ها را تقویت کرده و فضای حرفه‌ای را انسانی‌تر و گرم‌تر می‌سازد، همچنین می‌تواند بستری برای حل مشکلات و چالش‌های این حوزه شود.

