خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بوده شدن یک روحانی در ایرانشهر توسط افراد مسلح

بوده شدن یک روحانی در ایرانشهر توسط افراد مسلح
کد خبر : 1676950
لینک کوتاه کپی شد.

مجید فلاح‌پور از روحانیون شهر بزمان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام رمضانی، مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان، با محکومیت شدید حادثه ربوده شدن حجت‌الاسلام مجید فلاح‌پور از روحانیون شهر بزمان ایرانشهر، اظهار داشت: جسارت به علما و روحانیت، جسارت به دین و ارزش‌های اسلامی است و هرگز از سوی مردم متدین این خطه تحمل نخواهد شد.

وی افزود: جمعه شب افراد مسلح ناشناس، این روحانی گرانقدر را در شهرستان بزمان مورد ربایش قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. چنین اقداماتی نه‌تنها مذبوحانه و بی‌ثمر است بلکه نشان‌دهنده دشمنی با ایمان، وحدت و آرامش مردم منطقه می‌باشد.

مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از سوی مسئولان امنیتی و قضایی تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای ذیربط با قاطعیت عاملان این اقدام مجرمانه را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند تا امنیت علما و مردم بیش از پیش تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه همواره مدافع ارزش‌های الهی و خادم مردم بوده‌اند و هیچ تهدید و جسارتی نمی‌تواند مسیر خدمت‌رسانی روحانیت به جامعه را متوقف کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور