بوده شدن یک روحانی در ایرانشهر توسط افراد مسلح
مجید فلاحپور از روحانیون شهر بزمان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام رمضانی، مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان، با محکومیت شدید حادثه ربوده شدن حجتالاسلام مجید فلاحپور از روحانیون شهر بزمان ایرانشهر، اظهار داشت: جسارت به علما و روحانیت، جسارت به دین و ارزشهای اسلامی است و هرگز از سوی مردم متدین این خطه تحمل نخواهد شد.
وی افزود: جمعه شب افراد مسلح ناشناس، این روحانی گرانقدر را در شهرستان بزمان مورد ربایش قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. چنین اقداماتی نهتنها مذبوحانه و بیثمر است بلکه نشاندهنده دشمنی با ایمان، وحدت و آرامش مردم منطقه میباشد.
مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از سوی مسئولان امنیتی و قضایی تصریح کرد: انتظار میرود نهادهای ذیربط با قاطعیت عاملان این اقدام مجرمانه را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند تا امنیت علما و مردم بیش از پیش تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه همواره مدافع ارزشهای الهی و خادم مردم بودهاند و هیچ تهدید و جسارتی نمیتواند مسیر خدمترسانی روحانیت به جامعه را متوقف کند.