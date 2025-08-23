روستای گوشه شهنشاه، فرصتی برای جذب گردشگر خارجی و داخلی است

به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان در جریان بازدید از روستای گوشه شهنشاه، با حضور در مسجد ولی‌عصر (عج) این روستا با اهالی دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

در این دیدار، فرماندار خرم‌آباد خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، اظهار کرد: حضور میدانی مدیران در بین مردم و صحبت کردن با آن‌ها در راستای برطرف کردن مشکلاتشان امری ضروری است و مدیر نباید در دفتر کار منتظر باشد که مردم به او مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تلاش در راستای بهبود وضعیت معیشتی و حفظ حرمت و حریم مردم لازم است چرا که پس از خداوند، مردم پشتوانه نظام هستند.

درمنان با بیان اینکه همه مدیران مدیون مردم، شهدا و خانواده شهدا هستیم و اگر امکانات، آرامش، امنیت و فرصتی وجود دارد به خاطر جانفشانی جوانان این مرز و بوم است، بیان کرد: پیام شهدا امنیت، آرامش و خدمت بی‌منت به مردم است و آنچه که سبب می‌شود مدیران و مسئولین و مردم به همدیگر تکیه کنند اعتماد بین آن‌هاست و این اعتماد زمانی حاصل خواهد شد که ما مدیران به قول‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم.

فرماندار مرکز استان در ادامه با بیان اینکه گوشه شهنشاه از روستاهای هدف گردشگری شهرستان خرم‌آباد است که با توجه به بافت روستا و آثار تاریخی موجود در آن می‌تواند فرصتی برای جذب گردشگر خارجی و داخلی باشد، گفت: در شهرستان آبشار بیشه و روستای گوشه شهنشاه ثبت ملی شدند و ما امروز به اتفاق مدیران مرتبط با مشکلات اهالی به اینجا آمدیم تا در جریان مشکلات مردم قرار بگیریم و در صدد رفع آن‌ها تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: آنتن‌دهی، آب شرب، مسائل مرتبط با اجرای طرح هادی از جمله مشکلات اهالی بود که با قید زمان، مصوب شد مدیران نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کنند.

درمنان بیان کرد: از نقاط قوت این روستا کاروانسرای تاریخی مربوط به دوره صفوی است که شرایط سرمایه‌گذاری دارد و اکنون در حال مرمت و بازسازی است و به پیمانکار واگذار شده است.

فرماندار خرم‌آباد تاکید کرد: از شرایطی که این روستا دارد باید بتوانیم در راستای بهبود معیشت مردم که مورد تاکید استاندار لرستان است بهره ببریم و از حداکثر ظرفیت روستا برای جذب گردشگر استفاده کنیم.

