خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان تحت کنترل است

آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان تحت کنترل است
کد خبر : 1676917
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: تلاش برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان که از سه روز قبل شروع شده است، همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، بهزاد شریفی‌پور روز شنبه اظهار کرد: آتش‌سوزی در جنگل‌های روستاهای بناوچله و ده‌ره وران تحت کنترل است اما شعله‌های آتش بین جنگل‌های روستاهای هانه شیخان و انجیران به دلیل شیب تند و سخت‌گذر بودن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: وزش باد شدید در روزهای اخیر، کار را برای نیروهای منابع طبیعی و مردمی سخت کرده و تمام هم و غم ما این است که افراد غیرمتخصص وارد حریق نشده و دچار مشکل نشوند، چراکه دمای بالای ۴۰ درجه و وزش باد شدید، رفتار آتش را نامعلوم می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: از طریق مدیریت بحران استانداری، بالگرد درخواست کردیم که امروز در مریوان مستقر شد و از فردا عملیات اطفا هوایی کنده‌هایی که دچار سوختگی شده و به پایین غلت می خورد، شروع خواهد شد.

شریفی پور به این هم اشاره کرد که ۵۰ تیم از نیروهای منایع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی، برای مهار آتش در جنگل‌های مریوان تلاش می‌کنند، ضمن اینکه ۳۰ دمنده در اختیار این نیروها قرار گرفته است.

وی افزود: هنوز میزان خسارت برآورد نشده و بعد از مهار آتش، پایش انجام و عامل حریق نیز شناسایی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور