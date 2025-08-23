خبرگزاری کار ایران
حادثه تصادف در محور شلمزار به گهرو یک فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی ۴ مصدوم حادثه برخورد خودروی سواری دنا با سمند در محور شلمزار به گهرو خبر داد.

 به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: شب گذشته خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری دنا با سمند در محور شلمزار به گهرو بعد از پیچ شلمزار دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه حادثه، مصدومان گرفتار را رهاسازی کرده و اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

وی گفت: مصدومان برای تکمیل روند درمان به عوامل اورژانس تحویل شدند و پیکر فرد جان‌باخته نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.

 

