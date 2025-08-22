تصادف در محور یاسوج به اصفهان با شش مصدوم

به گزارش ایلنا از یاسوج، پرویز غفارفرد گفت: ساعت ۱۸:۲۷ امروز، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید در محدوده دو راهی روستای کَره از توابع شهرستان دنا و در محور یاسوج به اصفهان به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های ۷۲۱، ۷۳۰ و ۷۲۲ اورژانس به همراه تیم هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: «در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از آنان توسط کد ۷۲۱، ۲ نفر توسط کد ۷۳۰، یک نفر توسط کد ۷۲۲ و یک مصدوم نیز توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.»

غفارفرد افزود: «۲ نفر از مصدومان وضعیت وخیمی داشتند و تمامی مصدومان جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافتند."

