تصادف در محور یاسوج به اصفهان با شش مصدوم

تصادف در محور یاسوج به اصفهان با شش مصدوم
حال ۲ مصدوم حادثه وخیم است

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع سانحه وحشتناک تصادف در محور یاسوج به اصفهان که منجر به مصدوم شدن شش نفر شد، خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، پرویز غفارفرد گفت:  ساعت ۱۸:۲۷ امروز، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید در محدوده دو راهی روستای کَره از توابع شهرستان دنا و در محور یاسوج به  اصفهان به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های ۷۲۱، ۷۳۰ و ۷۲۲ اورژانس به همراه تیم هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: «در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از آنان توسط کد ۷۲۱، ۲ نفر توسط کد ۷۳۰، یک نفر توسط کد ۷۲۲ و یک مصدوم نیز توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.»

غفارفرد افزود: «۲ نفر از مصدومان وضعیت وخیمی داشتند و تمامی مصدومان جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافتند."

