موزه زمان تهران میزبان دست‌سازه‌های بانوان دیرستان قشم

نمایشگاه «بانو نگاره‌های خلیج فارس» با محوریت دست‌سازه‌ها و طراحی نقوش بانوان هنرمند روستای دیرستان جزیره قشم، از سوم تا ششم شهریورماه ۱۴۰۴ در موزه زمان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، آزاده اریانا، مشاور مدیرعامل در امور بانوان سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این رویداد با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم، موزه دفینه و دهیاری روستای دیرستان برپا خواهد شد.

وی گفت: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از نقوش بومی خلیج فارس که توسط بانوان هنرمند دیرستان طراحی شده است در معرض دید عموم قرار می‌گیرد؛ نقوشی از پرندگان تا موجودات دریایی که با زبان بصری هرمزگانی طراحی و در قالب هنر اصیل قلاب‌دوزی هرمزگان اجرا شده‌اند.

اریانا افزود: در این فرآیند بیش از ۲۰۰ نقش توسط زنان هنرمند طراحی شده که از میان آن‌ها ۱۰۰ تابلو منتخب به نمایش گذاشته می‌شود. علاوه بر تابلوها، محصولاتی متنوع با همین نقوش برای فروش ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: افتتاحیه نمایشگاه با اجرای پرفورمنس «ملمداس» الهام‌گرفته از یکی از افسانه‌های مونث هرمزگان همراه خواهد بود. همچنین از کتاب کودک «عبدو و مادر دریا» به قلم و تصویر زنان هرمزگانی و عروسک «مادر دریا» ساخته دختران نوجوان قشم رونمایی خواهد شد.

مشاور مدیرعامل در امور بانوان سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: پیگیری و حمایت از برگزاری این رویداد توسط مدیر مرکز امور بانوان سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده و این نمایشگاه پس از تهران در جزیره قشم نیز برپا خواهد شد.

