به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: ۱۸۰ تیم امدادی و پشتیبانی برای ارائه خدمات ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و خدمات پشتیبانی هم‌زمان با افزایش سفرها در ایام آخر ماه صفر در محورهای مواصلاتی اصفهان مستقر شدند.

وی افزود: این تیم‌ها در مسیرهای عزیمت زوار امام رضا(ع) در جاده‌ها و پایگاه‌های ثابت و سیار استان به‌ویژه در مسیر طریق الرضا، محورهای شرق، غرب و شمال استان، نایین_انارک، چوپانان، خور و بیابانک، محور اصفهان، نایین، محورهای جاده‌ای اصفهان، میمه نطنز و کاشان، آزادراه‌ها استقرار پیدا کردند.

شیشه‌فروش گفت: عوامل امدادی شامل تیم های پلیس‌راه و راهور، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هلال‌احمر و اورژانس، شهرداری‌ها و آتش‌نشانی و شرکت‌های خدمات‌رسان برق آب و فاضلاب مخابرات و دهیاری‌ها هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: برای امور پشتیبانی و اسکان بین‌راهی برای مسافران بیش از ۲۰ موکب و ایستگاه امنیت سلامت به‌صورت مردمی و نیز پایگاه‌های امدادی و مساجد بین‌راهی، مجتمع‌های خدمات رفاهی نیز در این ایام در جهت خدمت‌رسانی به زایران در برگشت از عتبات‌عالیات مهیا شده‌اند.

وی تصریح کرد: باتوجه‌به شرایط افزایش تردد در جاده‌ها و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث جاده‌ای تیم های عملیاتی پلیس‌راه با تقویت امکانات به‌صورت ویژه نسبت به اعمال نظارت بر ایمنی ترافیک در محورها اقدام می‌کنند.

شیشه‌فروش افزود: با هماهنگی به عمل آمده توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تا کنون ۴۰۰ ناوگان مسافر اتوبوس نسبت به انتقال زائران به مشهد مقدس اقدام کرده‌اند و تدابیر ایمنی لازم در مسیر حرکت اتوبوس‌ها و بازگشت زوار و مسافران با اعمال نظارت‌های میدانی و استقرار تیم‌ها به عمل آمده است.

انتهای پیام/