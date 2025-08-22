استقرار ۱۸۰ تیم امدادی در جادههای اصفهان در ایام آخر صفر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۸۰ تیم امدادی و پشتیبانی برای ارائه خدمات، همزمان با افزایش سفرها در ایام آخر ماه صفر در محورهای مواصلاتی اصفهان مستقر شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: ۱۸۰ تیم امدادی و پشتیبانی برای ارائه خدمات ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و خدمات پشتیبانی همزمان با افزایش سفرها در ایام آخر ماه صفر در محورهای مواصلاتی اصفهان مستقر شدند.
وی افزود: این تیمها در مسیرهای عزیمت زوار امام رضا(ع) در جادهها و پایگاههای ثابت و سیار استان بهویژه در مسیر طریق الرضا، محورهای شرق، غرب و شمال استان، نایین_انارک، چوپانان، خور و بیابانک، محور اصفهان، نایین، محورهای جادهای اصفهان، میمه نطنز و کاشان، آزادراهها استقرار پیدا کردند.
شیشهفروش گفت: عوامل امدادی شامل تیم های پلیسراه و راهور، راهداری و حملونقل جادهای، هلالاحمر و اورژانس، شهرداریها و آتشنشانی و شرکتهای خدماترسان برق آب و فاضلاب مخابرات و دهیاریها هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: برای امور پشتیبانی و اسکان بینراهی برای مسافران بیش از ۲۰ موکب و ایستگاه امنیت سلامت بهصورت مردمی و نیز پایگاههای امدادی و مساجد بینراهی، مجتمعهای خدمات رفاهی نیز در این ایام در جهت خدمترسانی به زایران در برگشت از عتباتعالیات مهیا شدهاند.
وی تصریح کرد: باتوجهبه شرایط افزایش تردد در جادهها و بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث جادهای تیم های عملیاتی پلیسراه با تقویت امکانات بهصورت ویژه نسبت به اعمال نظارت بر ایمنی ترافیک در محورها اقدام میکنند.
شیشهفروش افزود: با هماهنگی به عمل آمده توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تا کنون ۴۰۰ ناوگان مسافر اتوبوس نسبت به انتقال زائران به مشهد مقدس اقدام کردهاند و تدابیر ایمنی لازم در مسیر حرکت اتوبوسها و بازگشت زوار و مسافران با اعمال نظارتهای میدانی و استقرار تیمها به عمل آمده است.