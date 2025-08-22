طرح ویژه جابجایی زائرین رضوی در فارس آغاز شد

به گزارش ایلنا، علی استوان با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت امام رضا(ع) ، افزود: پیش فروش بلیت اتوبوس برای این ایام از ۲۷ مردادماه آغاز شده و قرارگاه طرح نیز در ترمینال کاراندیش با حضور همکاران اداره راهداری فعال شده است.

استوان همچنین از اعزام کارشناسان این اداره کل به مشهد مقدس خبر داد و تاکید کرد: به منظور تسهیل سفر بازگشت زائران، رئیس اداره حمل و نقل مسافر به همراه سه نفر از کارشناسان حمل و نقل از روز جمعه در پایانه مسافربری مشهد حضور خواهند یافت تا به زائران عزیز خدمت رسانی کنند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل مسافر، اضافه کرد: تیم‌های کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل مسافر به طور مستمر در پایانه‌ها حضور دارند و عملکرد شرکت‌ها و مدیران فنی را به صورت لحظه‌ای مورد بازرسی قرار می‌دهند تا از ارائه خدمات مطلوب به زائران اطمینان حاصل شود.

بنابه گفته این مقام مسئول، به منظور رفاه حال زائران و جلوگیری از ازدحام در پایانه ها، توصیه می شود زائران بلیت سفر خود را به صورت اینترنتی تهیه کنند و سامانه های فروش آنلاین بلیت اتوبوس، امکان رزرو و خرید بلیت را در هر ساعت از شبانه روز فراهم کرده اند.

استوان با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس با اجرای این طرح ویژه، تلاش می کند تا سفری ایمن و آسوده را برای زائران امام رضا (ع) فراهم کند، گفت: بر اساس آمارها، سالانه میلیون ها زائر از سراسر کشور در ایام پایان سفر به مشهد مقدس سفر می کنند و استان فارس به عنوان یکی از استان های پرتردد در این مسیر، نقش مهمی در جابجایی زائران ایفا می کند از این رو امیدواریم با بسیج همه امکانات در حوزه حمل و نقل، از سختی تردد و سفر زائران حرم امام مهربانی ها بکاهیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: زائران و کاربران جاده‌ای در صورت مشاهده هرگونه نواقص یا مشکلات در روند حمل و نقل عمومی جاده ای، خدمات‌رسانی مجتمع‌های خدمات رفاهی و... می‌توانند با مراجعه به وب سایت www.۱۴۱.ir، تلفن گویای ۱۴۱ و یا ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

