انتقال زائران اربعین حسینی با 2 سورتی پرواز رفت و برگشت

به گزارش ایلنا، علی‌محمد طاهری افزود: با این اقدام 145 زائر اربعین حسینی از طریق این فرودگاه جابجا شدند و در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی شرکت کردند. اعزام زائران از این استان 19 مرداد ماه از اراک به نجف اشرف آغاز و 26 مرداد ماه نیز، بازگشت زائران به وطن انجام شد.

وی به تعداد زائران اربعین حسینی که سال گذشته از طریق خطوط هوایی فرودگاه اراک به عراق سفر کردند اشاره داشته و ادامه داد: سال گذشته نیز 240 زائر اربعین حسینی سال گذشته با یک فروند هواپیما MD از طریق این فرودگاه جابجا شدند و به عتبات عالیات در عراق سفر کردند.

مدیر فرودگاه شهدای اراک به ویژگی‌های فنی این فرودگاه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: فرودگاه اراک با داشتن 3700 متر طول باند و ترمینال 2 منظوره قابلیت انجام پروازهای داخلی و خارجی با هواپیماهای ایرباس 600-300 را در تمام طول شبانه‌روز دارد.

