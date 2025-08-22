خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی:

ایجاد روستابازارها اقدامی مهم برای کنترل قیمت انواع کالا است

ایجاد روستابازارها اقدامی مهم برای کنترل قیمت انواع کالا است
مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی گفت: ایجاد مراکزی مانند روستابازارها اقدامی مهم برای کنترل قیمت انواع کالا به ویژه کالاهای اساسی است. در این راستا و بر اساس برنامه‌ریزی‌های تدوین شده، روستابازارها به عنوان مراکز مهم اقتصادی محلی تا پایان سال بهره‌برداری شده و در اختیار روستانشینان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، جواد ملکی افزود: در حال حاضر 3 روستابازار در شهرستان اراک به بهره‌برداری رسیده است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده 4 روستابازار در هفته دولت و در مجموع 11 روستابازار تا پایان سال جاری در استان مرکزی فعال می‌شود. تا پایان دولت چهاردهم نیز فعال شدن 60 روستابازار برای استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با ایجاد روستابازارها محصولات کشاورزی و اقلام مختلف از کشاورزان خریداری و به صورت مستقیم در این مراکز عرضه می‌شود. در این جریان واسطه‌ها حذف و قیمت تمام شده اقلام و کالاها کمتر از بازارهای دیگر است. با این اقدام مردم کالا را با قیمت کمتری خریداری می‌کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی به جانمایی روستابازارها در سطح این استان اشاره کرده و اظهار داشت: ایجاد روستابازارها در مناطق مختلف شهرها و روستاهای استان در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که دسترسی مردم به این مراکز از تمامی نقاط ممکن باشد و بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

ملکی تصریح کرد: روستابازارها به عنوان مراکز عرضه مستقیم کالا به صورت تک منظوره و چندمنظوره در نظر گرفته شده است. بر اساس موقعیت مکانی و متراژ روستابازار ممکن است صرفاً محصولات لبنی یا میوه و حبوبات عرضه شود و یا اینکه به صورت چندمنظوره تمام اقلام به فروش برسد.

وی به در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود در بازار عرضه این کالاها اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در سال جاری خریداری 375 تن برنج، 218 تن روغن و 136 تن شکر و در سطح استان مرکزی توزیع شده است.

