تأمین بنزین یورو 4 از پالایشگاه اصفهان برای استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: با توجه به اهمیت و نقش تأمین بنزین یورو 4 در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط‌زیست، پیگیری این اقدام با همکاری معاونت وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، انجام شده و فرایند تحقق این موضوع تسهیل شد.

وی ادامه داد: آغاز توزیع بنزین یورو 4 علاوه بر بهبود کیفیت سوخت مصرفی، در روزهایی که ریزگردها باعث آلایندگی شدید شده است، تأثیر مستقیم در کاهش انتشار گازهای آلاینده و بهبود کیفیت هوای شهرها دارد. اجرای این طرح مصداق تعامل سازنده نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق منافع عمومی است.

