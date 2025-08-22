خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس خبر داد:

تأمین بنزین یورو 4 از پالایشگاه اصفهان برای استان مرکزی

نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس گفت: توزیع بنزین یورو 4 در سطح استان به زودی و از طریق پالایشگاه اصفهان آغاز خواهد شد. پیش از این، به دلیل اورهال پالایشگاه شازند، توزیع این نوع سوخت در استان مرکزی متوقف شده بود و مصرف‌کنندگان ناچار به استفاده از سوخت با کیفیت پایین‌تر بودند.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: با توجه به اهمیت و نقش تأمین بنزین یورو 4 در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط‌زیست، پیگیری این اقدام با همکاری معاونت وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، انجام شده و فرایند تحقق این موضوع تسهیل شد.

وی ادامه داد: آغاز توزیع بنزین یورو 4 علاوه بر بهبود کیفیت سوخت مصرفی، در روزهایی که ریزگردها باعث آلایندگی شدید شده است، تأثیر مستقیم در کاهش انتشار گازهای آلاینده و بهبود کیفیت هوای شهرها دارد. اجرای این طرح مصداق تعامل سازنده نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق منافع عمومی است.

