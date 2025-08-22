خبرگزاری کار ایران
شهادت 5 تن از نیروهای پلیس در حملۀ تروریستی به مأموران پلیس در ایرانشهر

شهادت 5 تن از نیروهای پلیس در حملۀ تروریستی به مأموران پلیس در ایرانشهر
ساعتی پیش افراد مسلح ناشناس به 2 خودروی گشتی پلیس در منطقۀ دامن ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان حمله کردند.

به گزارش ایلنا، ساعتی پیش افراد مسلح ناشناس به خودروی گشتی پلیس در منطقۀ دامن ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان حمله کردند.

شهادت 5 نیروی پلیس در حادثه تروریستی ایرانشهر

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در خصوص این حادثه اعلام کرد: ساعتی قبل، عوامل تروریستی، به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن ایرانشهر _ که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند_ حمله کردند.

در این اقدام تروریستی، متاسفانه، پنج نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.

 عملیات شناسایی و تعقیب عوامل ترور ادامه دارد که نتایج حاصله، به اطلاع، خواهد رسید.

