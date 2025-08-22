استاندار فارس در نشست شورای اطلاع رسانی استان:
مسیر توسعه استان، با تحول در اطلاعرسانی هموارتر میشود
هزینه بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار و اجرای ۱۶۶۲ پروژه در فارس
استاندار فارس با تأکید بر پاسداشت سرمایههای اجتماعی در تحکیم همبستگی ملی، خواستار تحول در شیوههای اطلاعرسانی و توجه ویژه به ظرفیتهای توسعهای استان شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، در نشست شورای اطلاعرسانی استان که به ریاست استاندار فارس و با حضور سایر اعضا برگزار شد، حسینعلی امیری با اشاره به ضرورت بروز فضیلتهای انسانی در عرصههای اجتماعی، دینداری همراه با تعامل سازنده را عاملی مؤثر در تعالی فردی و اجتماعی دانست.
وی با مرور تجربه جنگ دوازدهروزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از نقش مؤثر سرمایه اجتماعی، هدایت عالمانه مقام معظم رهبری ایثار نیروهای مسلح و حضور مردم در تحقق دفاع ملی سخن گفت و تأکید کرد که فقدان هریک از این مؤلفهها، کشور را با چالشهای جدی مواجه میساخت.
امیری حمایت همه جانبه ملت ایران را از نظام و کشور عزیزمان، سرمایهای بزرگ دانست که بایستی مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.
استاندار فارس با یادآوری همدلی و همافزایی در ایام جنگ، تصمیمگیریهای مشارکتی و مبتنی بر خرد جمعی را در این شرایط نمونهای از مسئولیتپذیری دانست و گفت در شرایط اضطراری، تصمیمگیری قاطع امری عقلانی و پذیرفتنی است.
در حوزه انرژی، وی از تلاش همه مدیران دستگاههای ذی ربط برای مدیریت ناترازی خبر داد و با اشاره به وضعیت منابع آبی، اعلام کرد که با وجود تنش، معضل جدی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین امیری از تخصیص بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار و اجرای 1662 پروژه در استان خبر داد که حاصل تلاش مجموعه مدیریتی استان است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به ظرفیتهای مختلف استان فارس از حیث وسعت، جمعیت و نیروی انسانی کارآمد، این استان را در سطح ملی قابل توجه عنوان و تصریح کرد: مدیریت سرمایههای استان و حل مشکلات مربوط به ناترازی انرژی با همکاری و همافزایی تاکنون به شکلی رضایتبخش انجام گرفته است و از این پس بایستی ادامه یابد.
رئیس شورای اطلاعرسانی استان در پایان بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق، هدفمند و متناسب با شرایط روز تأکید کرد و خواستار تلفیق برنامههای شورای اطلاعرسانی دولت با طرحهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.
وی از مدیران روابط عمومی خواست تا با بهرهگیری از طراحیهای نو، شیوههای روانشناختی و هویت بصری جدید، مسیر اطلاعرسانی را بهگونهای ترسیم کنند که امید و پیشرفت در جامعه تقویت شود.در نشست اخیر شورای اطلاعرسانی استان فارس، اعضا با تأکید بر تقویت امید اجتماعی و ترویج گفتمان وفاق ملی، بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، پرهیز از بزرگنمایی، شنیدن صدای مردم و اجتناب از دوقطبیسازی فضای عمومی تأکید کردند.
در این جلسه، تبیین عملکرد یکساله دولت و ترسیم سیاستهای آینده در حوزه رسانه، مأموریت اصلی شورا عنوان شد. همچنین بر پاسخگویی مسئولانه، پذیرش کاستیها همراه با عذرخواهی، و جلب مشارکت عمومی در بازنشر دستاوردها تأکید شد.
اعضا خواستار بازنمایی دقیق کلانپروژههای دولت از جمله وفاق ملی، اصلاح الگوی مصرف، عدالت درمانی و آموزشی، و نقش فرهنگ و هنر در حکمرانی فرهنگی شدند.
به باور اعضا، اطلاعرسانی واقعگرایانه میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر توسعه کشور را هموار سازد.