استاندار اصفهان:

دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تعطیلی روزانه تحکم کنند
استاندار اصفهان با اشاره به دلایل زیست محیطی و آبی تعطیلی روز شنبه ادارات استان گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تعطیلی روزانه تحکم کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در برنامه استاندار پاسخگو اظهار کرد: با توجه به تعطیلی روز شنبه و درخواست‌های مطرح‌شده برای تعطیلی بخش خصوصی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تعطیلی روزانه تحکم کنند.

وی با اشاره به دلایل زیست‌محیطی و آبی این تعطیلی، افزود: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تحکم کنند و این بخش با شرایط خاص خودش فعالیت می‌کند و ارتباطی با بدنه حاکمیت ندارد.

استاندار اصفهان از اصناف، مغازه‌داران و بازرگانان درخواست کرد تا ملاحظات لازم را داشته باشند اما تأکید کرد که دستور دادن به بخش خصوصی برای تعطیلی امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: استانداری در روزهای تعطیل نیز فعال و آماده خدمت‌رسانی است و اگر نیاز باشد، برای رفع مشکلات موجود، تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.

