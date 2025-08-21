به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در برنامه استاندار پاسخگو اظهار کرد: با توجه به تعطیلی روز شنبه و درخواست‌های مطرح‌شده برای تعطیلی بخش خصوصی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تعطیلی روزانه تحکم کنند.

وی با اشاره به دلایل زیست‌محیطی و آبی این تعطیلی، افزود: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به بخش خصوصی تحکم کنند و این بخش با شرایط خاص خودش فعالیت می‌کند و ارتباطی با بدنه حاکمیت ندارد.

استاندار اصفهان از اصناف، مغازه‌داران و بازرگانان درخواست کرد تا ملاحظات لازم را داشته باشند اما تأکید کرد که دستور دادن به بخش خصوصی برای تعطیلی امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: استانداری در روزهای تعطیل نیز فعال و آماده خدمت‌رسانی است و اگر نیاز باشد، برای رفع مشکلات موجود، تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.

