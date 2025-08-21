به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در حاشیه جلسه بررسی مشکلات منطقه سنجان و روستای احتشامیه (گاوخانه) از توابع شهرستان اراک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات جدی مردم منطقه سنجان اجرای بلوار الغدیر و رفتن این بلوار زیر بار ترافیک است.

وی به فرایندهای اداری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل و بهره‌برداری بلوار الغدیر منطقه سنجان اشاره کرده و ادامه داد: با همکاری فرمانداری شهرستان اراک و شهرداری این شهر مصوب شد تا پایان سال جاری این بلوار بازگشایی شود و فازهای مختلف آن پس از رفع معارضات ملکی و اوقافی تکمیل گردد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: بلوار الغدیر به 3 فاز تقسیم شده است که در فاز میانی این پروژه، 47 ملک وجود دارد. تصمیم بر این شد که تا پایان سال جاری، 36 ملک تملک شود تا بتوان بلوار الغدیر را بازگشایی کرده و تردد در آن به جریان بیفتد.

جمالیان تصریح کرد: همچنین برای ایجاد زیرساخت‌های تردد در بلوار الغدیر سنجان، باید 14 واحد تملک شود که از این تعداد 11 واحد اوقافی محسوب می‌شوند و نیاز است اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نسبت به این موضوع همکاری لازم را داشته باشد.

وی در ارتباط با خواسته اهالی منطقه سنجان در جلوگیری از تردد خودروهای سنگین در این منطقه، بیان داشت: اقدامات لازم در این حوزه انجام شده و با پیگیری‌های فرماندار شهرستان اراک مقرر شد از ورود خودروهای سنگین در این منطقه خودداری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع در نظر گرفتن مکانی مناسب برای آموزش رانندگان خودروهای سنگین اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در این رابطه مقرر شده است تا جایگزین مناسبی برای آموزش رانندگان خودروهای سنگین در نظر گرفته می‌شود.

جمالیان ابراز داشت: با توجه به مشکلات موجود، موضوع آب و فاضلاب منطقه سنجان با جدیت پیگیری می‌شود. همچنین مصوب شد بخش باقی‌مانده شبکه فاضلاب منطقه سنجان اجرایی شود. تکمیل این پروژه یکی از اولویت‌های اساسی در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش مشکلات زیست‌محیطی است.

وی اضافه کرد: برای تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه سنجان، اقدامات لازم توسط مجموعه آب و فاضلاب در دستور کار قرار دارد و این موضوع با پیگیری جدی در حال اجرا است تا ضمن رفع کمبودها، شرایط پایدارتری برای استفاده مردم و کشاورزان فراهم شود.

پیگیری پروژه‌های عمرانی در روستای احتشامیه (گاوخانه)

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به پیگیری‌های لازم در خصوص روند اجرای پروژه‌های عمرانی در روستای احتشامیه (گاوخانه) اراک اشاره کرده و گفت: یک لاین از جاده روستای احتشامیه آسفالت شده و بخش دیگر نیز پس از تعریض مسیر با تأمین اعتبارات لازم در سال آینده آسفالت خواهد شد.

جمالیان افزود: روشنایی مسیر منتهی به روستای احتشامیه اراک طبق برنامه‌ریزی‌ انجام شده تا پایان مهر ماه سال جاری به پایان می‌رسد. اجرای این طرح یکی از مطالبات جدی اهالی بود که با پیگیری‌های مستمر در دستور کار قرار گرفت و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی مسیر و رفاه ساکنان روستا ایفا کند.

وی به حل‌وفصل شدن موضوع زمین‌های اوقافی روستای احتشامیه اراک با پیگیری‌های فرماندار این شهرستان و مساعدت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اشاره کرده و ضمن قدردانی از همراهی آنان، ادامه داد: این اقدام نمونه‌ای از تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم است.

سنجان منطقه‌ای بکر و دارای هویت است

فرماندار شهرستان اراک نیز در این رابطه به خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، گفت: منطقه سنجان منطقه‌ای بکر و دارای هویت است که نباید اجازه داد این هویت به آسانی دچار تخریب شود. برای حل‌و‌فصل مشکلات این منطقه باید جامعه محلی مشارکت جدی داشته باشند.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به مسائل و مشکلات تأمین آب باغات سنجان اشاره داشته و در این خصوص افزود: موضوع تأمین آب باغات منطقه سنجان در کارگروه حفاظت از منابع آب استان مرکزی مطرح می‌شود تا راهکارهای مورد نظر برای عبور از تنش آبی مورد بررسی قرار گیرد.

وی به موضوع الحاق روستای احتشامیه اشاره کرده و ادامه داد: لازم است برای الحاق روستای احتشامیه اراک، 5 کاربری مسکونی، آموزشی، فضای سبز و فرهنگی و ورزشی مورد توجه قرار گیرد. این الحاق نیاز به عزم استانی دارد چرا که در این منطقه زمین وجود ندارد.

