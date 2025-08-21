مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
پیشرفت ۹۰ درصدی طرح ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، از عملیات اجرایی طرح توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا،عباس برنهاد گفت: این طرح که عنوان بزرگترین پروژه عمرانی و زیربنایی شرکت شهرکهای صنعتی فارس را به خود اختصاص داده، با هدف ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، افزایش ظرفیت تصفیه و پاسخگویی به نیازهای توسعهای صنایع در دستور کار قرار گرفته است و هماکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این بازدید با بیان اینکه تکمیل این پروژه از اولویتهای اصلی شرکت در سال جاری است، افزود:تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با بهرهبرداری از مدول جدید، ظرفیت تصفیه خود را به میزان دو برابر افزایش خواهد داد و این موضوع نقش مهمی در حفظ محیط زیست، بهبود شرایط زیستمحیطی و توسعه پایدار فعالیتهای صنعتی خواهد داشت.
برنهاد افزود: با توجه به وعدههای داده شده، تمام تلاش مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر این است که پروژه مطابق برنامه زمانبندی شده به بهرهبرداری کامل برسد.
برنهاد در جریان این بازدید، به همراه پیمانکار، ناظر و مشاور طرح آخرین وضعیت اجرایی پروژه را بررسی کرد و بر لزوم رفع موانع احتمالی و تسریع در تکمیل عملیات باقیمانده تأکید کرد.
به گفته وی، بخش عمدهای از تجهیزات مکانیکی خریداری شده و عملیات نصب آنها در مراحل پایانی قرار دارد که با تکمیل این روند، تصفیهخانه آماده بهرهبرداری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد:اهمیت این پروژه صرفاً در بُعد عمرانی و خدماتی آن خلاصه نمیشود، بلکه این طرح یکی از مهمترین تعهدات زیستمحیطی شرکت شهرکهای صنعتی فارس به شمار میرود که تحقق آن موجب ارتقای استانداردهای محیط زیستی و افزایش پایداری واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد شد.
وی افزود: شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور، نیازمند زیرساختهای پایدار است و اجرای این پروژه، گام بلندی در جهت پاسخگویی به نیازهای زیربنایی واحدهای مستقر، کاهش دغدغه فعالان اقتصادی و صیانت از محیط زیست خواهد بود.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان در حال اجراست؛ که از این میزان ۲۵ میلیارد تومان به ساخت لاگونهای ذخیره اضطراری و ۵۲ میلیارد تومان به بخشهای تأسیساتی، ایستگاه پمپاژ، حوضچههای تهنشینی و تجهیزات مکانیکی اختصاص یافته است. لاگونها پیشتر به طور کامل احداث شده و اکنون عملیات تکمیلی در بخشهای حوضچههای تهنشینی و برگشتی، ابنیه و نصب تجهیزات در حال انجام است.