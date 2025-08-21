رشد ۸۰۰ درصدی افتتاح پروژهها در سیستان و بلوچستان
تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام در هفته دولت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان از رشد ۸۰۰ درصدی افتتاح پروژهها در سیستان و بلوچستان، در هفته دولت خبر داد.
به گزارش ایلنا، عطالله اکبری با اشاره به جلسات برگزار شده با مدیران دستگاههای مختلف استان، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در مسیر توسعه استان انجام شده است و امسال قرار است حدود ۱۳۰۰ پروژه با اعتباری بیش از ۱۳.۵ همت افتتاح شود. این رقم نسبت به سال گذشته که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود، رشدی حدود ۸۰۰ درصدی را نشان میدهد.
معاون استاندار با بیان اینکه در زمینه پروژههای کلنگزنی هرچند تعداد پروژهها نسبت به سال گذشته کاهش یافته، افزود: حجم و اعتبار پروژهها قابلتوجه است. این کاهش ناشی از سیاست دولت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و تمرکز منابع و انرژی استان بر اتمام آنهاست. تا زمانی که پروژههای آغازشده در سالهای گذشته به اتمام نرسد و مردم اثرات آن را احساس نکنند، پروژه جدیدی در شهرستانها کلنگزنی نخواهد شد.
وی تاکید کرد: از میان دستگاههای دولتی، سازمان جهاد کشاورزی با بیشترین تعداد پروژه در جایگاه نخست قرار دارد و شهرستان زاهدان از نظر تعداد پروژهها و منابع مالی تخصیصیافته رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
معاون استاندار افزود: از ابتدای هفته دولت، اقدامات جدی در دستگاههای اجرایی آغاز خواهد شد تا این خدمات در شهرستانها افتتاح یا کلنگزنی شوند و مردم طعم شیرین این خدمات را احساس کنند. بر اساس برنامهریزیها، از هفته دولت امسال تا دهه فجر، هر هفته حداقل یک پروژه افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد و پس از هفته دولت، سفرهای شهرستانی با حضور مقام عالی استان آغاز خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به حوزههای اولویتدار استان گفت: ما از نزدیک شاهد تأمین خدمات بهویژه در دو حوزه تأمین آب آشامیدنی مطمئن و بهبود جادههای روستایی خواهیم بود. در هفته دولت، حضور دو نفر از اعضای دولت و یک مقام در سطح معاون رئیسجمهور برای مراسم افتتاح و کلنگزنی پیشبینی شده است و پس از آن، تا دهه فجر، این مراسمها با حضور مقام عالی استان در شهرستانها برگزار خواهد شد.